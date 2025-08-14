Una mujer con pedido de captura en Zárate fue detenida en San Pedro y liberada por orden judicial

Una mujer de 26 años con pedido de captura activo fue identificada y detenida por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La detención se produjo ayer por la mañana en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre.

Tras ser identificada, se constató que la mujer poseía un pedido de captura emitido en 2024 a requerimiento del

La autoridad judicial interviniente fue notificada de la situación y dispuso la inmediata liberación de la mujer, quien fue intimada a comparecer ante el juzgado en una fecha posterior.



