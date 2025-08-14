Cronograma definido para los Juegos Bonaerenses de Adultos Mayores

  La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó el cronograma oficial de la Competencia Regional de los Juegos Bonaerenses 2025 para Adultos Mayores . La etapa regional se llevará a cabo en diversas localidades de la zona, fomentando la participación, el encuentro y el fortalecimiento de lazos comunitarios.

Una mujer con pedido de captura en Zárate fue detenida en San Pedro y liberada por orden judicial



 Una mujer de 26 años con pedido de captura activo fue identificada y detenida por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La detención se produjo ayer por la mañana en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre.


Tras ser identificada, se constató que la mujer poseía un pedido de captura emitido en 2024 a requerimiento del Juzgado de Familia de Zárate

La autoridad judicial interviniente fue notificada de la situación y dispuso la inmediata liberación de la mujer, quien fue intimada a comparecer ante el juzgado en una fecha posterior.