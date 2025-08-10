Una motociclista con fracturas como consecuencia de otro accidente de tránsito

​El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 36 años impactó contra la motocicleta. Tras el llamado a la línea de emergencias 911, personal de la Comisaría local se trasladó al lugar del accidente.

​La joven fue asistida de inmediato por personal médico y trasladada al hospital local, donde permanece internada con pronóstico reservado. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de San Pedro, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que circulaba en una motocicleta de 110 cc, sufrió la fractura de una pierna y múltiples golpes en el cuerpo.