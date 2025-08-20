Una candidata sampedrina se desvincula de una lista y aclara que su inclusión fue un “error”

La candidata Ana Claudia Bonvisutto aclaró a través de sus redes sociales que su inclusión en la lista de concejales de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (Hechos) fue un “error”, y aseguró que no participa de ninguna de las actividades de campaña.

En una publicación, Bonvisutto explicó que había aceptado participar como candidata a consejera escolar suplente. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que su nombre figuraba en otro lugar de la lista (5º suplente), una situación que le generó “mucha molestia”.

“Por error o esas cosas de la vida veo que estoy en otro lugar”, expresó la mujer en su descargo. Ante esta situación, Bonvisutto solicitó que su nombre fuera retirado de la nómina, pero le respondieron que "ya no se puede hacer nada", ya que las candidaturas ya estaban oficializadas.

La candidata enfatizó que no tiene intención de participar en política, y que su inclusión en la lista no fue por su voluntad. “Aclaro que no asisto ni participo de ninguna reunión, ya que no es de mi interés”, afirmó, y añadió: “No es mi deseo participar, ni figurar”.

Bonvisutto concluyó su aclaración lamentando la situación y reafirmando su intención de continuar con su trabajo diario para su propio sustento.