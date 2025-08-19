Un vehículo despistó en la Ruta 191 por una planta caída y se mantiene el operativo preventivo por el temporal

El alerta naranja por lluvias y vientos intensos emitido por elpara la zona norte de la provincia de Buenos Aires se mantiene vigente, según informó el director de Defensa Civil de San Pedro,. A pesar de las precipitaciones que alcanzaron los 40 a 50 milímetros, el distrito registra pocos incidentes.

“En principio, el alerta meteorológico continuará durante todo el día martes”, señaló Giovanettoni a la prensa. El funcionario destacó que el municipio recibió el informe del SMN "unas horas antes para poner en marcha a todas las áreas del Municipio y las entidades que trabajan con nosotros".

El promedio de lluvia en la ciudad y sus localidades fue de entre 40 y 50 milímetros. Aunque no se reportaron situaciones de gravedad generalizadas, una vivienda en la Calle 56 sufrió el ingreso de agua y el desborde de líquidos cloacales, un caso que ya fue derivado al área de servicios sanitarios.

Tránsito y Seguridad Vial

Giovanettoni confirmó que desde las 6 de la mañana, inspectores de Tránsito, la policía y Defensa Civil trabajaron en la Ruta 191, a la altura del ingreso a San Pedro, debido a un vehículo que despistó. El incidente, que no dejó heridos, ocurrió cuando el conductor intentó esquivar una planta caída que obstruía el acceso.

“La planta obstruyó el carril de acceso a San Pedro, y personal de Servicios Públicos está trabajando para poder liberar el lugar”, precisó Giovanettoni, y agregó que el hecho tuvo lugar en el carril de ingreso, próximo al barrio El Escorial.

Situación en las localidades

El director de Defensa Civil informó que se mantiene un contacto permanente con los delegados de las localidades del partido de San Pedro. "Más allá de la lluvia importante, no tenemos otras situaciones", aseguró Giovanettoni.

Finalmente, el funcionario indicó que el dispositivo preventivo se mantiene activo en todo el corredor norte del distrito hasta que cese el alerta meteorológico, con el objetivo de responder de forma rápida y eficaz ante cualquier eventualidad que pueda surgir.



