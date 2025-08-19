Un motociclista sufrió una fractura en una pierna tras chocar con un auto

La Municipalidad de San Pedro presentó el programa piloto "Desde el Aula" , una iniciativa de educación ambiental que busca fomentar la gestión de residuos y la economía circular en las escuelas del distrito. La propuesta, que comenzará el 1 de septiembre, fue presentada en un encuentro con autoridades educativas y directivos de instituciones locales. El programa es una acción conjunta de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y diversas escuelas que ya trabajan en la temática. El objetivo es que los alumnos participen activamente en la separación de residuos instalando puntos de recupero en los establecimientos.
Un hombre de 25 años sufrió una fractura en su pierna tras colisionar con un automóvil en la intersección de las calles Litoral y Caseros. El accidente se produjo ayer pasado el mediodía, según informó personal policial.
El hecho ocurrió cuando, por motivos que aún se están investigando, un auto conducido por una mujer de 47 años impactó contra la moto en la que se trasladaba el joven. La conductora del vehículo resultó ilesa, mientras que el motociclista fue asistido y trasladado al hospital local.
En el nosocomio, el personal médico constató que el hombre presentaba una fractura en una de sus piernas. La fiscalía de turno ha iniciado una investigación caratulada como "Lesiones Culposas" para esclarecer las circunstancias del siniestro.
