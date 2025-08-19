Un motociclista sufrió una fractura en una pierna tras chocar con un auto

Un hombre de 25 años sufrió una fractura en su pierna tras colisionar con un automóvil en la intersección de las calles Litoral y Caseros. El accidente se produjo ayer pasado el mediodía, según informó personal policial.

El hecho ocurrió cuando, por motivos que aún se están investigando, un auto conducido por una mujer de 47 años impactó contra la moto en la que se trasladaba el joven. La conductora del vehículo resultó ilesa, mientras que el motociclista fue asistido y trasladado al hospital local.

En el nosocomio, el personal médico constató que el hombre presentaba una fractura en una de sus piernas. La fiscalía de turno ha iniciado una investigación caratulada como "Lesiones Culposas" para esclarecer las circunstancias del siniestro.



