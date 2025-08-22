Un motociclista sufrió heridas graves tras un accidente

Un hombre de 25 años sufrió heridas de gravedad tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Aníbal de Antón y Libertad. Por causas que aún se investigan, la motocicleta de 150cc que conducía colisionó con un automóvil.



El conductor de la moto fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se le diagnosticó una fractura del segundo metatarso en el pie derecho. Por su parte, el conductor del automóvil, un hombre de 53 años, resultó ileso.

La policía acudió al lugar del hecho tras un llamado al 911. La investigación del accidente está a cargo de la Fiscalía N° 11 de San Pedro.



