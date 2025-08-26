Un joven fue sorprendido por la policía llevando un envoltorio con marihuana

Un joven de 20 años fue detenido en la tarde del lunes en la calle Hermano Indio al 820, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de San Pedro y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

Según fuentes policiales, durante el procedimiento se le secuestró al hombre un envoltorio que contenía una sustancia similar a la marihuana, con un peso total de 19,7 gramos.

La fiscalía local tomó intervención en el caso para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades del detenido.



