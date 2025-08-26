Un joven fue sorprendido por la policía llevando un envoltorio con marihuana

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevó adelante este martes una nueva Posta Sanitaria de Salud Integral en la intersección de Mitre y Obligado, en colaboración con el equipo de Salud Comunitaria. Durante la jornada, que tuvo como objetivo acercar los servicios de salud a la comunidad, se realizaron los controles habituales como toma de presión arterial, control de glucemia y peso. Asimismo, se aplicaron vacunas del calendario nacional, dosis de la antigripal y la destinada a prevenir la fiebre hemorrágica argentina. Esta iniciativa busca reforzar la inmunización y el cuidado preventivo en la población, destacaron desde el área.
Un joven de 20 años fue detenido en la tarde del lunes en la calle Hermano Indio al 820, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de San Pedro y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.
Según fuentes policiales, durante el procedimiento se le secuestró al hombre un envoltorio que contenía una sustancia similar a la marihuana, con un peso total de 19,7 gramos.
La fiscalía local tomó intervención en el caso para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades del detenido.
