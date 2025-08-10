Un hombre lastimó a su ex pareja tras entrar a la casa rompiendo un vidrio

​La intervención policial se produjo tras recibir varios llamados de alerta. Al llegar al domicilio, los agentes aprehendieron al agresor en el lugar.

​La víctima fue asistida en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", en donde los profesionales constataron que las lesiones no pusieron en riesgo su vida. Además, siguiendo los protocolos habituales para estos casos, recibió contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

​El agresor quedó imputado por los delitos de "Daño y Lesiones Leves" y fue puesto a disposición de la UFI N° 7, que está a cargo del caso.

Un hombre de 24 años fue detenido esta madrugada luego de irrumpir en la vivienda de su ex pareja, de 23 años, en la calle Martín Fierro al 1400. Según el reporte policial, el sujeto rompió el vidrio de la puerta de entrada, lo que provocó que la mujer sufriera cortes leves en su brazo derecho.