Un hombre lastimó a su ex pareja tras entrar a la casa rompiendo un vidrio

Una mujer de 21 años resultó gravemente herida tras colisionar con un automóvil en la mañana de ayer en la intersección de las calles Alvarado y Belgrano de esta localidad. Según informaron fuentes policiales, la víctima, que circulaba en una motocicleta de 110 cc, sufrió la fractura de una pierna y múltiples golpes en el cuerpo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 36 años impactó contra la motocicleta. Tras el llamado a la línea de emergencias 911, personal de la Comisaría local se trasladó al lugar del accidente. La joven fue asistida de inmediato por personal médico y trasladada al hospital local, donde permanece internada con pronóstico reservado. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de San Pedro, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.
La intervención policial se produjo tras recibir varios llamados de alerta. Al llegar al domicilio, los agentes aprehendieron al agresor en el lugar.
La víctima fue asistida en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", en donde los profesionales constataron que las lesiones no pusieron en riesgo su vida. Además, siguiendo los protocolos habituales para estos casos, recibió contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
El agresor quedó imputado por los delitos de "Daño y Lesiones Leves" y fue puesto a disposición de la UFI N° 7, que está a cargo del caso.
