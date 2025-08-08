Un árbol cayó sobre una línea de alta tensión tras una poda particular y provocó cortes de energía en la ciudad

La Cooperativa de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (COOPSER)informó que el amplio corte de servicio eléctrico en la localidad fue provocado por la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión. El incidente, que dejó sin suministro a varias zonas, se debió a una poda realizada por particulares sin las precauciones necesarias.

Según el comunicado de la empresa, la caída del árbol sobre la línea causó la salida de servicio del Alimentador 4 y de varias subestaciones adyacentes, generando una interrupción de amplias proporciones en el suministro eléctrico.

La empresa pidió disculpas por los inconvenientes y exhortó a los vecinos a tomar mayores recaudos al momento de realizar podas, ya que este tipo de acciones pueden causar perjuicios directos o indirectos a toda la comunidad.

El personal de COOPSER se encuentra trabajando en las zonas afectadas para restablecer el servicio de manera progresiva.