Tres heridos leves en un accidente en la Ruta 1001

Tres hombres resultaron con heridas de carácter leve tras un choque entre dos vehículos ocurrido en la mañana de ayer en la Ruta 1001, a la altura del kilómetro 7, según informaron fuentes policiales.

El hecho, cuyas causas aún se investigan, involucró a un camión Ford, conducido por un hombre de 40 años y acompañado por otro de 43, y a una camioneta Ford, manejada por un joven de 25, quien iba junto a un ciudadano de 55.

Tras el impacto, tres de los ocupantes fueron trasladados al hospital local por el servicio de emergencia 107 para recibir atención médica. Se constató que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

En el lugar del accidente trabajó personal del Destacamento La Tosquera. La investigación del siniestro quedó a cargo de la fiscalía local.



