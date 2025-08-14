Tras la controversia, el evento en el Paseo Público será "Fiesta Popular Sampedrina" y no "Fiesta de la Ensaimada"
La Municipalidad de San Pedro decidió cambiar el nombre de la actividad prevista para este fin de semana largo en el Paseo Público Municipal, luego de que la Agrupación Mallorca advirtiera con acciones legales por el supuesto "uso indebido" del nombre "Fiesta de la Ensaimada".
Ya sin mención alguna a la ensaimada, se anticipó que durante tres días, entre el viernes y el domingo, "vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos musicales, danzas, asador criollo, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, y la presentación de autos clásicos y antiguos el sábado por la tarde".
Grilla de espectáculos:
Viernes 15 de agosto: Victoria Egel, Matías Marsico y Daniel Cabrera.
Sábado 16 de agosto: Los Planetas de la Tierra (Rock), Pablito y la SPB (Cumbia), Alma Comercial (Danzas), VHS Rock (Rock), Joel Egel (Cumbia), The Cowboys Stomp (Danzas), Dr Egg (Rock) y Los del Fuego (Cumbia).
Domingo 17 de agosto: El Parrandero (Cumbia), Martín Franchini (Tango y variado), Amigos de la Danza (Danzas), Los Chalas (Folklore), Pialando Recuerdos (Danzas) y Los Primicieros (Folklore).