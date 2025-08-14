Tras la controversia, el evento en el Paseo Público será "Fiesta Popular Sampedrina" y no "Fiesta de la Ensaimada"

La Municipalidad de San Pedro decidió cambiar el nombre de la actividad prevista para este fin de semana largo en el Paseo Público Municipal, luego de que la Agrupación Mallorca advirtiera con acciones legales por el supuesto "uso indebido" del nombre "Fiesta de la Ensaimada".

Este jueves, las autoridades municipales informaron que el evento se llamará "Fiesta Popular Sampdrina" y mantendrá la misma grilla de artistas que se había anunciado durante la conferencia de prensa del martes.

Ya sin mención alguna a la ensaimada, se anticipó que durante tres días, entre el viernes y el domingo, "vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos musicales, danzas, asador criollo, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, y la presentación de autos clásicos y antiguos el sábado por la tarde".

"Por el poco tiempo de preproducción, la Agrupación Mallorca y los productores no pudieron sumarse. Entonces la idea es modificar este nombre y desarrollar esta actividad como lo teníamos previsto, desde las 14 horas los tres días" indicó el Director de Cultura, David Kurlat. Esperamos una mesa de diálogo, convocarnos para programar la Fiesta de la Ensaimada. "La próxima semana estaremos reunidos con la Agrupación Mallorca. Estamos charlando con ellos" agregó el funcionario.

Kurlat reconocido que el tiempo de organización fue escaso y anticipó que la intención "es seguir trabajando con instituciones intermedias como la Agrupación Mallorca para fortalecer los vínculos".

También se mantienen los transportes gratuitos desde las delegaciones para facilitar la participación de vecinos de todo el partido.





Grilla de espectáculos:

Viernes 15 de agosto: Victoria Egel, Matías Marsico y Daniel Cabrera.

Sábado 16 de agosto: Los Planetas de la Tierra (Rock), Pablito y la SPB (Cumbia), Alma Comercial (Danzas), VHS Rock (Rock), Joel Egel (Cumbia), The Cowboys Stomp (Danzas), Dr Egg (Rock) y Los del Fuego (Cumbia).

Domingo 17 de agosto: El Parrandero (Cumbia), Martín Franchini (Tango y variado), Amigos de la Danza (Danzas), Los Chalas (Folklore), Pialando Recuerdos (Danzas) y Los Primicieros (Folklore).