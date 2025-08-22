Trabajadores del INTA exigen la reversión de las disponibilidades impuestas y defienden la autarquía del organismo

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) Seccional San Pedro informó que, a pesar del rechazo legislativo y judicial al Decreto 462/2025, el Poder Ejecutivo avanzó con una resolución que afecta las condiciones laborales de cientos de trabajadores del sector.

En un comunicado dirigido a sus afiliados, la entidad gremial resaltó la "contundente victoria" obtenida en el Senado de la Nación, que ayer rechazó el DNU por amplia mayoría, reafirmando así la autarquía del INTA y de otros organismos estratégicos. A esto se suma una medida cautelar de la jueza federal Martina Isabel Forns, que prohíbe por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto, como reubicaciones o cesantías.

No obstante, la Seccional San Pedro de APINTA denunció que, a pesar de estos "frenos institucionales y judiciales", el Poder Ejecutivo emitió la Resolución 1240/2025, que pone en disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE e INV, incluyendo al Director Nacional del INTA, y suspende licencias y asignaciones transitorias.

Ante esta situación, el gremio anunció que el equipo legal de APINTA y el Secretariado Nacional están trabajando en presentaciones judiciales para garantizar que la cautelar sea respetada y lograr la derogación del decreto.

"Exigimos la reversión inmediata de las disponibilidades impuestas de forma arbitraria", señala el comunicado, y ratifica el compromiso con la defensa de un "INTA autónomo, federal, democrático y al servicio del pueblo".

El gremio también criticó a las autoridades que, según su comunicado, "demostraron indiferencia o negación de la realidad" y hasta un "posible acuerdo con las medidas en contra de los trabajadores", a pesar de las advertencias del gremio a través de movilizaciones y asambleas.

El comunicado concluye con un llamado a la unidad, la organización y la solidaridad para defender los derechos laborales y la institucionalidad del organismo. "El INTA no se defiende en soledad: se defiende con organización, compromiso y solidaridad", finaliza el texto.