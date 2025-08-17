Tercera jornada de la Fiesta Popular Sampedrina en el Paseo Público

La Fiesta Popular Sampedrina se completa hoy con su tercera jornada en el Paseo Público Municipal, luego de atraer a una gran cantidad de vecinos y turistas que disfrutaron de viernes y sábado de tardes repletas de actividades a pesar del clima fresco. El evento, organizado por la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con entrada libre y gratuita.

El público pudo disfrutar de una variada propuesta que incluyó música en vivo, un amplio patio gastronómico, una feria de artesanos y emprendedores, y una exposición de autos antiguos.

El intendente Cecilio Salazar estuvo presente en la jornada, recorriendo el predio y dialogando con los asistentes. Lo acompañaron miembros de su gabinete, como el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco; el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Director de Cultura, David Kurlat; la Directora de Turismo, Victoria Villalba; y el Director de Deportes, Valentín Bravo.

La grilla de espectáculos del sábado incluyó a Los Planetas de la Tierra, Pablito y la SPB, Alma Comercial, VHS Rock, Joel Egel, The Cowboys Stomp, Dr Egg y Los del Fuego.

La celebración continúa hoy, domingo 17 de agosto, con los shows de El Parrandero, Martín Franchini, Amigos de la Danza, Los Chalas, Pialando Recuerdos y Los Primicieros.



