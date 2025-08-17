Con diversas actividades en el Paseo Público, se desarrolló la Fiesta Popular Sampedrina

 La Fiesta Popular Sampedrina concluyó este domingo tras tres días de celebraciones en el Paseo Público Municipal. Organizada por la Municipalidad de San Pedro, la propuesta de entrada libre y gratuita atrajo a vecinos y turistas que disfrutaron de un fin de semana lleno de actividades. Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer un paseo con música en vivo, un patio gastronómico con asador criollo, una feria de emprendedores y artesanos, y diversas propuestas culturales. La jornada del sábado incluyó una exposición de autos antiguos que se realizó en el marco del Día de las Infancias.

Tercera jornada de la Fiesta Popular Sampedrina en el Paseo Público


 La Fiesta Popular Sampedrina se completa hoy con su tercera jornada en el Paseo Público Municipal, luego de atraer a una gran cantidad de vecinos y turistas que disfrutaron de viernes y sábado de tardes repletas de actividades a pesar del clima fresco. El evento, organizado por la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con entrada libre y gratuita.

El público pudo disfrutar de una variada propuesta que incluyó música en vivo, un amplio patio gastronómico, una feria de artesanos y emprendedores, y una exposición de autos antiguos.

El intendente Cecilio Salazar estuvo presente en la jornada, recorriendo el predio y dialogando con los asistentes. Lo acompañaron miembros de su gabinete, como el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco; el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Director de Cultura, David Kurlat; la Directora de Turismo, Victoria Villalba; y el Director de Deportes, Valentín Bravo.

La grilla de espectáculos del sábado incluyó a Los Planetas de la Tierra, Pablito y la SPB, Alma Comercial, VHS Rock, Joel Egel, The Cowboys Stomp, Dr Egg y Los del Fuego.

La celebración continúa hoy, domingo 17 de agosto, con los shows de El Parrandero, Martín Franchini, Amigos de la Danza, Los Chalas, Pialando Recuerdos y Los Primicieros. 