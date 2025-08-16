Tenis: Candela Vázquez sumó su segunda medalla en los Panamericanos Junior

La tenista sampedrina Candela Vázquez cerró su destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior con la conquista de la medalla de bronce en el single femenino. En el partido por el tercer puesto, la atleta de 17 años derrotó a la chilena Camila Rodero con un contundente 7-5 y 6-2.

El triunfo de hoy se suma a la medalla de oro que Vázquez obtuvo en la jornada de ayer, día de su cumpleaños, en la categoría de dobles femenino. En pareja con su compatriota Sol Larraya, superó en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un reñido encuentro que terminó 0-6, 6-2 y 10-6.