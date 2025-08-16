Tenis: Candela Vázquez sumó su segunda medalla en los Panamericanos Junior

La localidad de Pueblo Doyle celebró este sábado el Día de las Infancias con una jornada repleta de actividades gratuitas para los más chicos y sus familias. El evento tuvo lugar en el espacio de Nuestra Señora de Luján e Islas Malvinas. Niños y niñas disfrutaron de una tarde de recreación que incluyó juegos inflables, música, y una deliciosa chocolatada. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de San Pedro a través de sus distintas áreas, busca ofrecer espacios de encuentro y diversión en toda la ciudad y las localidades del partido.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La tenista sampedrina Candela Vázquez cerró su destacada participación en los Juegos Panamericanos Junior con la conquista de la medalla de bronce en el single femenino. En el partido por el tercer puesto, la atleta de 17 años derrotó a la chilena Camila Rodero con un contundente 7-5 y 6-2.
El triunfo de hoy se suma a la medalla de oro que Vázquez obtuvo en la jornada de ayer, día de su cumpleaños, en la categoría de dobles femenino. En pareja con su compatriota Sol Larraya, superó en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un reñido encuentro que terminó 0-6, 6-2 y 10-6.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones