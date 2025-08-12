Unidad móvil de salud sexual atenderá en San Pedro y colocará implantes subdérmicos

La Secretaría de Salud,  en colaboración con Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, invita a la comunidad a participar de una jornada de atención gratuita y abierta que se realizará el próximo lunes. La actividad tendrá lugar el lunes 18 de agosto a las 10:30 horas en el Playón Deportivo Depietri, ubicado en San Martín 2800. Allí estará dispuesta la Unidad Sanitaria Móvil de Salud Sexual.

Talleres de piano y danzas folklóricas en la Casa de la Cultura del SEC


 La Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda", ubicada en Mitre 455, amplía su oferta de actividades culturales con la incorporación de dos nuevos talleres abiertos a toda la comunidad. Las propuestas están orientadas a la formación artística y al desarrollo de nuevas habilidades, con beneficios especiales para afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

Danzas folklóricas y piano para niños

El taller de Danzas Folklóricas, a cargo del profesor Emmanuel Ramírez, invita a aprender las danzas tradicionales y folklóricas argentinas. Las clases se dictan todos los viernes en dos turnos: de 17:00 a 18:30 y de 19:00 a 20:30. Para inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3329-37-0373.

Por su parte, la profesora Anabela Prado estará al frente del taller de Piano para Niños, destinado a niñas y niños de 7 a 12 años. Las clases se llevarán a cabo los lunes de 17:30 a 18:30, con inicio programado para el 11 de agosto en la sede de la institución. Las inscripciones se realizan al 3329-30-3087.

Ambas propuestas buscan fomentar la formación artística y fortalecer la cultura local. Para obtener más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Casa de la Cultura.