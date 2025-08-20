Sorprendieron durante la madrugada a tres personas que se llevaban caños y una bacha

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidas esta madrugada luego de ser sorprendidas transportando materiales de construcción y otros elementos sin poder justificar su origen. La aprehensión se realizó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del grupo en la vía pública.

La detención ocurrió en la intersección de las calles General Alvarado y Hermano Indio. Al llegar al lugar, efectivos de la policía local, junto a personal de la UTOI de San Nicolás, interceptaron a un hombre de 36 años, otro de 28 y una mujer de 29.

En su poder, las autoridades secuestraron caños de termofusión y PVC, una bacha, varias herramientas de mano y una puerta sin marco, elementos que no pudieron justificar cómo obtuvieron.

La fiscalía local intervino en el caso, disponiendo la notificación de la causa y el alojamiento de los tres aprehendidos. En tanto, la policía trabaja para identificar a posibles víctimas de un hurto.



