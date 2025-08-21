San Pedro tendrá representantes en la final de los Juegos Bonaerenses de Cocina

Dos jóvenes de San Pedro se clasificaron para la final de losen la disciplina, tras destacarse en la etapa regional que se disputó en Pergamino. Los finalistas competirán en la gran final que se realizará en Mar del Plata.

En la categoría Sub 18, la sampedrina Pía Anduaga se llevó el primer puesto en la especialidad "Postre", mientras que en la categoría Sub 15, Julia Pinto Sigismundi también logró el primer lugar en "Postre".

Además, Alan Sayago, otro participante de la delegación local, obtuvo un meritorio tercer puesto en la categoría Sub 18 en "Plato Principal", demostrando el buen nivel de la cocina de San Pedro.

Los tres jóvenes cocineros fueron felicitados por su esfuerzo y dedicación durante la competencia, que les permitió alcanzar la instancia definitoria de los juegos.