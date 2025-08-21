San Pedro se prepara para el Travel Fest 2025, el festival de motos de aventura

El predio de, ubicado en la localidad de Río Tala, será la sede de la segunda edición del, un festival dedicado a los amantes de los viajes en moto. El evento se desarrollará los próximos, y promete reunir a las principales marcas del país con un público diverso de motociclistas y curiosos.

Tras el éxito de la edición inaugural en 2024, que convocó a más de 6.000 personas, los organizadores esperan superar esas cifras. El festival contará con la presencia de marcas líderes en la industria de motos y accesorios, así como de vehículos como UTV y 4x4, y novedades en movilidad eléctrica.

El predio de Enduro Park, situado en la Ruta Nacional N°9, km 154, ofrece circuitos y pistas diseñadas para que los asistentes puedan probar diferentes modelos y estilos de motocicletas en un entorno real.

Entre las actividades previstas, los asistentes tendrán la oportunidad de testear los últimos modelos del mercado y se dictarán charlas y cursos especializados para viajeros en moto. El festival contará con música en vivo, foodtrucks y una zona de glamping exclusivo. Además, habrá sorteos de equipamiento y actividades pensadas para pilotos de todos los niveles.