San Pedro fue sede de un encuentro de profesionales de ciencias económicas de la región

La Subcomisión de Profesionales de Ciencias Económicas del Ámbito Municipal, perteneciente a la Delegación San Nicolás, realizó su cuarta reunión en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave para la gestión económico-financiera de los gobiernos locales. Entre ellos, se discutieron los traslados de fondos de 2024, el tratamiento presupuestario de fondos al cierre del ejercicio, y el análisis de desequilibrios financieros.

También se trataron el convenio del Sistema Único de Administración Tributaria (SUATS) para patentes y un proyecto de modificación del reglamento interno de la comisión.

San Pedro estuvo representado por la contadora municipal, Mariana Giosa, la directora de Personal, Sofía Fucci, la directora de Tesorería, Nadia Rodríguez, y otros miembros del área económica del municipio. El evento sirvió como un espacio de intercambio técnico que fortalece la articulación entre los municipios y los profesionales de la región en el ámbito de la administración pública.