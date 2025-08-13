San Pedro fue sede de la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar , recorrió hoy la obra de una nueva planta industrial que se instalará en el cruce de la Ruta 191 y la Autopista 9. La fábrica, que estará dedicada al extrusado y prensado de semillas oleaginosas, representa una inversión privada que fortalecerá el sector productivo de la región. Salazar, acompañado por funcionarios de su Gabinete, visitó el predio de ocho hectáreas donde el empresario rosarino Hernán Falcón , representante de la firma Allocco, avanza con la construcción del galpón principal.
San Pedro fue el epicentro de la última etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO), recibiendo a cientos de jóvenes atletas de diferentes distritos para definir los clasificados a la final provincial.
El Estadio Municipal albergó a las delegaciones de San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento, Ramallo y Baradero, en una jornada que combinó deporte, integración y valores de compañerismo.
El evento de apertura contó con la presencia del Intendente Cecilio Salazar y el Director Provincial de Educación Física, Leonardo Troncoso, junto a autoridades municipales, educativas y del Consejo Escolar, quienes dieron la bienvenida a los participantes.
Los JEBO, organizados de manera conjunta entre la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y los municipios, tienen como objetivo principal promover la integración a través del deporte. Durante su discurso, el Intendente Salazar destacó el compromiso de San Pedro con el deporte como una herramienta fundamental para la inclusión y la formación de niños y jóvenes.
A lo largo de la jornada, los estudiantes compitieron en diversas disciplinas como fútbol, vóley y atletismo, entre otras, en busca de un lugar en la gran final provincial.
