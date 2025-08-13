San Pedro fue sede de la etapa regional de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025

San Pedro fue el epicentro de la última etapa regional de los, recibiendo a cientos de jóvenes atletas de diferentes distritos para definir los clasificados a la final provincial.

El Estadio Municipal albergó a las delegaciones de San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento, Ramallo y Baradero, en una jornada que combinó deporte, integración y valores de compañerismo.

El evento de apertura contó con la presencia del Intendentey el Director Provincial de Educación Física,, junto a autoridades municipales, educativas y del Consejo Escolar, quienes dieron la bienvenida a los participantes.

Los JEBO, organizados de manera conjunta entre la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y los municipios, tienen como objetivo principal promover la integración a través del deporte. Durante su discurso, el Intendente Salazar destacó el compromiso de San Pedro con el deporte como una herramienta fundamental para la inclusión y la formación de niños y jóvenes.

A lo largo de la jornada, los estudiantes compitieron en diversas disciplinas como fútbol, vóley y atletismo, entre otras, en busca de un lugar en la gran final provincial.