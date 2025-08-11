San Pedro es sede de la instancia regional de los Juegos Escolares Bonaerenses

Este miércoles 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro será la sede de la instancia regional del programa provincial Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO). El evento, que se desarrollará de 10 a 16 hs, convocará a estudiantes de 6° año del nivel primario de la Región Educativa N° 12.

Los juegos, impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, son organizados en articulación con la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Pedro. El objetivo principal del programa es promover la inclusión, la participación y valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.

Según se informó, los Juegos Escolares Bonaerenses se conciben como una herramienta pedagógica que, a través del deporte, ayuda a los alumnos a enfrentar desafíos, colaborar y alcanzar metas en un entorno de compañerismo y alegría.