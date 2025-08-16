Salazar respondió a las críticas y apuntó contra Rey, Silva y Passaglia (Videos)

En el marco del lanzamiento de la lista de Fuerza Patria para las próximas elecciones del 7 de septiembre, el intendente Cecilio Salazar encabezó un acto en el Centro Cosmopolita donde formuló fuertes cuestionamientos a sus oponentes políticos. Sus críticas se dirigieron al candidato a intendente de La Libertad Avanza, Ariel Rey, al armador de ese espacio, Luis Silva, y al candidato a Diputado Provincial de Hechos, Manuel Passaglia.

Salazar arremetió contra la campaña del espacio libertario en el distrito. "Hoy el candidato de La Libertad Avanza parece que lo aprendió con el coach," señaló, en referencia a la estrategia de no mencionar a Javier Milei en los barrios. El jefe comunal calificó la situación como una mentira, dudando de la capacidad de los candidatos opositores para cumplir sus promesas de campaña. "Ojalá que cuando digan que van a traer una empresa digan cómo lo van a hacer. Son unos mentirosos, no van a traer nada," afirmó, contrastando con la labor de su gestión.

El intendente hizo hincapié en la gestión de su gobierno y destacó que la obra que cambiará la vida de los sampedrinos es la Estación Transformadora San Pedro Industrial, demorada por las políticas del gobierno nacional. "Sale 45 mil millones de pesos, y es imposible que lo paguemos nosotros, pero el gobierno de la provincia lo va a hacer. Seguramente antes de fin de año se va a licitar", manifestó. También mencionó el avanzado proyecto de la depuradora para San Pedro. Salazar subrayó que "los únicos que podemos hacer esa obra somos los peronistas gobernando".

El intendente profundizó sus cuestionamientos al candidato Ariel Rey: "Triste lo de Rey que lo único que tiene en su pasado son los trabajadores en negro que no tenían ni baño para hacer sus necesidades", sostuvo, en relación a los hechos que derivaron en un bloqueo sindical que terminó con una causa judicial por extorsión contra dirigentes del Sindicato de Camioneros. Además, deslizó una grave acusación: "Hubo un cohecho porque según él le daba plata a los sindicatos y si les dio es un cohecho y no se entiende cómo la Justicia no lo ligó a la misma causa".

Con Silva fue más allá al responder a declaraciones en las que lo invitaba a debatir, y sostuvo que llegó a llamarlo para que lo ayude en una investigació por violencia de género.

Salazar también cuestionó la idoneidad de sus rivales para gobernar. "Ustedes se imaginan a Rey tomando decisiones en el Municipio y este muchachito Silva como Secretario de Finanzas. Estos muchachos no pueden conducir ni el tránsito", aseveró.

El intendente sampedrino también dirigió sus críticas hacia la familia Passaglia. Cuestionó la campaña publicitaria que presenta a San Nicolás como un modelo de gestión, remarcando que la ciudad creció por su industria siderúrgica desde 1947 y no por incidencia de sus políticas. Además, los acusó de "malversación de fondos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito", y de tener propiedades en diversas provincias, a la vez que se presentan como "anti-casta".

Salazar diferenció el perfil de los hermanos Manuel e Ismael Passaglia, a quienes vinculó con la política de manera histórica, de los candidatos locales. "No es lo mismo el candidato de acá, porque Mauro (Rasio) es un buen tipo, un compañero de laburo, no estoy emparentándolo con ellos", aclaró el intendente. Sin embargo, no dudó en afirmar que los Passaglia "nunca, siempre vivieron de la política, pero ahora están en contra de la casta, cuando más casta que ellos no existe".