Rivas propone un fondo para financiar obras de bacheo con aportes voluntarios de funcionarios políticos

, anunció que ingresará a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dos proyectos para crear un fondo especial destinado a la reparación de calles, financiado con donaciones voluntarias de sueldos de funcionarios políticos

El concejal Martín Rivas, del bloque

Según el concejal Rivas, la propuesta busca que "quienes ocupamos cargos políticos aportemos de nuestro sueldo para mejorar las calles que los sampedrinos usamos todos los días". Esta iniciativa surge en un contexto donde el presupuesto municipal se considera insuficiente para atender el "notorio deterioro de la infraestructura vial" que afecta la seguridad y la transitabilidad de la ciudad.

El Proyecto de Ordenanza propone la creación del Fondo Especial de Bacheo de Calles de San Pedro, con el objetivo de recibir aportes voluntarios de concejales, el intendente, secretarios, subsecretarios y otros funcionarios de la planta política. Este fondo será administrado por la Secretaría de Hacienda del municipio y su uso será rendido trimestralmente al HCD. La propuesta también establece la creación de una Comisión de Seguimiento y Control del fondo, integrada por representantes de cada bloque político, del Departamento Ejecutivo y de instituciones intermedias, para garantizar la transparencia.

El Proyecto de Comunicación, que tiene la misma finalidad, solicita al Departamento Ejecutivo que "arbitre los medios necesarios" para crear dicho fondo y recibir los aportes voluntarios. A diferencia del proyecto de ordenanza, que será girado a comisión para su análisis, se buscará que el Proyecto de Comunicación sea tratado "sobre tablas" en la sesión del jueves, lo que permitiría un debate y una votación más ágiles en el recinto.

Ambos proyectos destacan que la iniciativa busca dar el ejemplo y "generar un aporte concreto y verificable" por parte de los representantes políticos para resolver un problema urgente que "perjudica económicamente a los sampedrinos".