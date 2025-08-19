Rivas pide informes por el incumplimiento de una ordenanza contra la ludopatía juvenil

El concejal Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, presentó hoy un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para que dé explicaciones sobre la implementación de la, que busca prevenir la ludopatía en niños y adolescentes.

El edil expresó su preocupación por lo que considera una inacción por parte del Ejecutivo. "Esta ordenanza fue de mi autoría, la aprobamos por unanimidad, y pasó a ser una herramienta de todos los sampedrinos", afirmó.

La ordenanza exige la realización de campañas, talleres, y la articulación de acciones con escuelas, clubes y familias a través de la Dirección Municipal de Educación. Sin embargo, denunció que hasta el momento no se ha visto "ni un solo folleto, ni un solo taller, ni un cronograma" de las actividades estipuladas.

El pedido de informe, con el número de expediente 5572/25, solicita al DEM que precise qué acciones tiene previstas, qué recursos (materiales, humanos, presupuestarios) se han destinado y si existe un cronograma de trabajo. Además, requiere saber si se han iniciado gestiones para la elaboración de campañas y si se ha coordinado con organismos provinciales o nacionales.

Rivas calificó su iniciativa como un "llamado de atención" y aseguró que no es una "chicana política", sino un compromiso para que la norma se cumpla, ya que la ludopatía "está golpeando fuerte en muchas familias en San Pedro". Asimismo, sostuvo que si no se obtienen respuestas, seguirá "pidiendo explicaciones, las veces que haga falta".