Recuperan una motocicleta robada gracias a la intervención de dos jóvenes

El Club Náutico San Pedro presentó oficialmente su plantel de básquet que participará, por quinta temporada consecutiva, en el Torneo Pre-Federal 2025 de la Provincia de Buenos Aires. La conferencia de prensa, celebrada este viernes en el Salón Social de la institución, contó con la presencia de autoridades del club, de la Dirección de Deportes y del cuerpo técnico y jugadores. Mauricio Gugger, Comodoro de la institución, destacó el arduo trabajo de la Subcomisión de Básquet para lograr la participación en el torneo. Además, resaltó el esfuerzo de los jugadores, que se preparan “como profesionales” a pesar de ser una actividad amateur, y agradeció el apoyo de los sponsors. El evento también contó con la participación del presidente de la Subcomisión de Básquet, Andrés Lococo, quien brindó detalles sobre el formato del torneo y los precios de las entradas para los partidos de local. Objetivo: el ascenso a la Liga Federal El entrenador Samuel Panatteri aseguró que “la...
Una motocicleta Honda Wave 110 cc, que había sido robada ayer pasado el mediodía, fue recuperada gracias a la rápida intervención de dos jóvenes que sorprendieron al delincuente en pleno escape.
El hecho se produjo en la calle Mateo Sbert y Bozzano, cuando un joven de 21 años y su primo, de 20, vieron a un hombre que se llevaba la moto "de tiro". Al ser descubierto, el delincuente abandonó el vehículo y se dio a la fuga.
La motocicleta, de color rojo, pertenece a una mujer de 29 años, a quien se la habían sustraído en la vía pública, en la intersección de 11 de septiembre y Balcarce. El ladrón había dañado el tubo de ignición y la traba del volante para llevarse el rodado.
La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía N° 7.
