Recuperan una motocicleta robada gracias a la intervención de dos jóvenes

Una motocicleta Honda Wave 110 cc, que había sido robada ayer pasado el mediodía, fue recuperada gracias a la rápida intervención de dos jóvenes que sorprendieron al delincuente en pleno escape.

El hecho se produjo en la calle Mateo Sbert y Bozzano, cuando un joven de 21 años y su primo, de 20, vieron a un hombre que se llevaba la moto "de tiro". Al ser descubierto, el delincuente abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

La motocicleta, de color rojo, pertenece a una mujer de 29 años, a quien se la habían sustraído en la vía pública, en la intersección de 11 de septiembre y Balcarce. El ladrón había dañado el tubo de ignición y la traba del volante para llevarse el rodado.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía N° 7.



