Recorridos de Defensa Civil por las lluvias: no se produjeron inconvenientes graves en San Pedro

Las distintas áreas coordinadas por la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Pedro recorrieron durante la mañana de este domingo la ciudad y las localidades con el objetivo de analizar las consecuencias de las tormentas que afectaron la región y gran parte del país desde la madrugada.

El titular del área, Fabio Giovanettoni, informó a "Noticias San Pedro" que no se registraron inconvenientes graves, a pesar de la intensidad de la lluvia.

"Se detectaron algunos desagües un poco obstruidos por la propia basura que arroja la gente, pero no tuvimos que intervenir para evacuar ni sacar agua de las viviendas" explicó el funcionario.

Si bien se registró un accidente con un vehículo en uno de los zanjones a la salida del paseo público, no se registraron heridos ni daño importantes el auto.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas indica que la zona de San Pedro saldrá del alerta amarillo y desde la tarde mejorarán las condiciones del tiempo.