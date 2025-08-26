Rasio: "Debemos replicar el modelo de San Nicolás en San Pedro"

El candidato a concejal de San Pedro por el espacio HECHOS, Mauro Rasio, visitó la ciudad de San Nicolás y tras reunirse con el candidato a diputado provincial Manuel Passaglia, destacó la gestión de esa localidad y afirmó que "tenemos que replicar el modelo de San Nicolás en San Pedro".

Según informó el equipo de prensa de Rasio, el candidato y su equipo de trabajo recorrieron la ciudad, intercambiaron experiencias y se interiorizaron en los logros obtenidos en materia de seguridad, con el Centro de Monitoreo, en salud, con el Hospital Zona Oeste, y en la recuperación de espacios públicos.

"Estamos fascinados con lo que ha logrado Manuel Passaglia. Es el modelo de gestión que debemos replicar en San Pedro para terminar con la pésima administración del intendente Salazar", manifestó Rasio. Además, enfatizó que "Manuel es un faro en gestión y ordenamiento, han convertido un distrito más de la provincia de Buenos Aires, en algo único".

Rasio puso especial énfasis en el sistema de salud de San Nicolás, donde se integra lo público con lo privado y el municipio otorga una credencial para atención primaria a quienes no tienen obra social. "La gente decide dónde atenderse", subrayó, y agregó que "estamos a años luz en San Pedro si seguimos esperando que los problemas se resuelvan solos. Es con hechos concretos y Manuel Passaglia ha demostrado que se puede".

Por su parte, Manuel Passaglia aseguró que "es muy importante compartir experiencias que funcionan" y expresó su convicción de que este modelo de gestión "puede replicarse en San Pedro y en todas las ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires".