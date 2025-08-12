Publicaron la lista de Fuerza Patria: no están Monfasani ni Llarín

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó la lista oficializada de candidatos Fuerza Patria, casi una semana después de que se difundiera el resto de las nóminas.

La controversia con relación a la inclusión de Matías Monfasani en lugar de Silvestre Llarín (cuestionada por el propio Monfasani que pidió que lo sacaran) se resolvió con un corrimiento.

En la lista publicada no está Monfasani, pero tampoco Llarín, propuesto por sectores del peronismo. De tal forma, la boleta de Fuerza Patria es la que presentó el Intendente Cecilio Salazar hasta el sexto lugar (Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela, Martín Baraybar, Rita Leguizamón, Walter Sánchez y Silvia Triñanes). Como séptimo candidato aparece Adrián Devito, quien en la planilla original figuraba noveno. María Belén Lacuadra está en el octavo escalón y Alejandro Juan José Rondán (antes segundo suplente) es noveno.