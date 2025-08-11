Provincia inicia las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa

El próximo jueves 21 de agosto, la provincia de Buenos Aires dará inicio a las capacitaciones presenciales destinadas a los ciudadanos y ciudadanas que han sido designados para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones del 7 de septiembre. En estos comicios se renovarán cargos legislativos a nivel provincial y municipal.

La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre. Su objetivo es ofrecer una alternativa o complemento a la modalidad virtual de capacitación, permitiendo que las autoridades de mesa elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Durante las dos semanas de duración, se dictarán un total de 264 cursos en las sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por las propias casas de estudio, y en instituciones públicas provinciales, donde el personal de la Secretaría Electoral será el encargado de la formación. De esta manera, se garantizarán capacitaciones en los 135 municipios de la provincia.

Este esquema integral, implementado por primera vez en 2023, es el resultado de la articulación de diversas entidades, entre ellas el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, el Gobierno provincial a través del Programa "Puentes" y la Dirección General de Cultura y Educación, y las universidades nacionales y provinciales con asiento en Buenos Aires, además de la Universidad Atlántida.

La formación de las autoridades de mesa es considerada una fase clave en la organización del proceso electoral, ya que son ellas las responsables de asegurar el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.

Quienes hayan sido convocados para ser autoridades de mesa y deseen inscribirse a los cursos presenciales, deben ingresar al sitio web www.capacitacionelectoral.gob.ar. Una vez allí, deberán seleccionar la opción "Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires" y luego dirigirse a "Capacitación Presencial". Tras seleccionar "Solicitar turno", deberán elegir "Buenos Aires" para acceder a la oferta de cursos disponibles en cada municipio. También es posible acceder directamente a través de https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/ .

Desde el juzgado electoral, se informó que si bien estas capacitaciones están enfocadas en los comicios provinciales, se replicarán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde por primera vez se utilizará la Boleta Única Papel (BUP).