Provincia girará al Municipio más de 5 millones de pesos para financiar los Juegos Bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que distribuye más de 480 millones de pesos entre los municipios de la provincia de Buenos Aires para financiar la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2025.

Según se publicó este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los fondos en tres categorías: dos para las disciplinas deportivas (juveniles y adultos mayores) y una para las actividades culturales. Se trata de aportes no reintegrables que la Provincia transfiere a los intendentes para solventar los gastos de la competencia local.

La distribución del dinero se realizó de forma desigual entre los 135 distritos bonaerenses. En el caso de San Pedro, por ejemplo, el municipio recibió un total de $5.408.000, de los cuales $4.291.000 se destinaron a los deportes juveniles, $883.000 a los deportes de adultos mayores y $234.000 a las actividades culturales.

Con una participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025 ya concluyeron la etapa local de competencia. A partir de agosto y hasta el 30 de septiembre, se están llevando a cabo las etapas regional e interregional, que definirán a los finalistas que competirán en la gran Final Provincial. La última etapa de la competencia se realizará en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.