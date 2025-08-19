Programa piloto de educación ambiental para escuelas de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro presentó el programa piloto, una iniciativa de educación ambiental que busca fomentar la gestión de residuos y la economía circular en las escuelas del distrito. La propuesta, que comenzará el 1 de septiembre, fue presentada en un encuentro con autoridades educativas y directivos de instituciones locales.

El programa es una acción conjunta de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y diversas escuelas que ya trabajan en la temática. El objetivo es que los alumnos participen activamente en la separación de residuos instalando puntos de recupero en los establecimientos.

Según lo explicado por las autoridades, el material reciclable será retirado por personal municipal y recuperadores, y en base a la cantidad de kilos recolectados, cada escuela sumará puntos. Estos puntos podrán ser canjeados por insumos fabricados con material reciclado, como bancos, composteras, cestos de residuos, luminarias solares y lámparas de bajo consumo.

La iniciativa se llevará a cabo como una experiencia piloto hasta el fin del ciclo lectivo 2025. Una vez finalizado el período, se evaluarán los resultados para su posible ampliación a más escuelas del partido.

La finalidad principal del programa es generar conciencia sobre la importancia de la separación en origen, un paso clave para reducir la cantidad de residuos que llegan al basural a cielo abierto y avanzar hacia una gestión ambiental sustentable. Se espera que los alumnos se conviertan en promotores de esta práctica en sus hogares y en la comunidad en general.

Del encuentro participaron el intendente Cecilio Salazar, el secretario de Gobierno Martín Baraybar, el secretario de Producción, Industria y Comercio Ariel Álvarez, el director de Ambiente Gustavo Solá, el director de Educación Alan Ocampo, la jefa distrital Lorena López, la presidenta del Consejo Escolar Silvina García y directivos de diversas instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y especial, así como de las Casas del Niño.