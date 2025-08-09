Productores de San Pedro acceden a financiamiento a través del programa "Provincia en Marcha"

La Municipalidad de San Pedro y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires firmaron este viernes contratos con productores locales para otorgar créditos del programa. Los préstamos, gestionados en la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, se enmarcan en las líneasy del

Los créditos están destinados a trabajadores rurales de la ciudad, quienes podrán utilizarlos para la compra de motocicletas que servirán como herramientas de trabajo, así como para fortalecer la actividad apícola local.

Del encuentro participaron, Director de Trabajadores, Mujeres y Juventud Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, y, Secretario de Producción, Industria y Comercio de San Pedro.

Según informaron las autoridades, esta política pública busca fortalecer las condiciones laborales y la movilidad de los trabajadores rurales, facilitando el acceso a bienes que mejoren su productividad y calidad de vida.