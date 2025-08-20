Prisión perpetua y condenas por el femicidio de Naiara Durán: el fallo completo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás condenó este miércoles ay a, además de imponer, por el femicidio de, ocurrido en agosto de 2023 en la ciudad bonaerense de San Pedro.

La sentencia, dictada por los jueces Alejandro López, María Elena Baquedano y Anselmo González, calificó el hecho como un homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género en el caso de Vlaeminck, ex pareja de la víctima y padre de uno de sus hijos, y como homicidio simple en el de su concubina, Daiana Franco. Al padre de esta última se le atribuyó encubrimiento agravado por haber colaborado en el traslado y descarte del cuerpo.

El crimen y el hallazgo

Durán, de 31 años y madre de tres hijos, fue vista por última vez el 13 de agosto de 2023, cuando se dirigió a reclamar alimentos y una garrafa al domicilio de Vlaeminck en la calle Primera Junta al 500. Allí, según el tribunal, fue atacada por Vlaeminck y Franco, quienes, aprovechando su situación de vulnerabilidad y dependencia económica, la sometieron y le provocaron siete heridas punzocortantes en cuello y torso, que derivaron en un shock hipovolémico y posterior muerte.

El cuerpo fue envuelto en un mantel negro y una lona azul, atado con cables, introducido en un tambor de 200 litros y trasladado en un vehículo Renault Sandero hasta una zona descampada sobre el riacho de San Pedro. Fue hallado de manera fortuita el 17 de agosto de 2023 por un pescador que advirtió la presencia del tacho semihundido.

Pruebas clave: pericias, testigos y hallazgos

Durante el debate, que incluyó la declaración de 40 testigos, se incorporaron pruebas científicas y testimoniales que resultaron decisivos:

Autopsia: el médico policial Gerardo Monacci estableció que la víctima sufrió una muerte lenta y agónica por lesiones vasculares. Determinó la participación de al menos dos agresores, ambos diestros, y detectó intentos post mortem de amputación en la muñeca, lo que consideró un signo de ensañamiento.

Pruebas en la vivienda: peritos hallaron restos hemáticos en la cocina-comedor del domicilio de Primera Junta, detectados con luminol y confirmados con otros reactivos. También se secuestró un punzón oculto en una mochila de bebé, señalado como posible arma utilizada. La vivienda presentaba paredes recién pintadas, lo que fue interpretado como un intento de ocultar rastros.

Elementos coincidentes: el mantel con el que se envolvió el cuerpo tenía pelos de perro compatibles con los del animal que vivía en la casa de Franco y Vlaeminck, lo que vinculó directamente el escenario del crimen con el hallazgo.

Testimonios familiares: la abuela de la víctima, Elsa Romero, denunció la desaparición y relató episodios previos de amenazas. Su tía, Marcia Deleglise, fue la última familiar en verla con vida. La prima, Antonella Ruso, declaró que días antes Naiara había sido apuntada con un arma por Vlaeminck en presencia de Daiana Franco.

Vecinos y entorno laboral: varios testigos describieron episodios de hostigamiento y control de Franco hacia su pareja, sumados a antecedentes de violencia en la relación con Naiara.

Fundamentos del tribunal

En sus fundamentos, la jueza Baquedano calificó el hecho como un “crimen horrendo en un contexto de violencia de género, vulneración y desatención estatal”. El tribunal subrayó que la víctima se encontraba en situación de extrema fragilidad, atravesada por el consumo problemático y la dependencia económica, lo que fue aprovechado por los acusados para someterla.

Los magistrados valoraron como agravantes el daño causado a los hijos de la víctima —tres niños que quedaron sin madre—, la brutalidad del ataque y el aprovechamiento de la soledad en la que se encontraba Durán. También remarcaron la importancia de la prueba indiciaria “múltiple, seria, grave y concordante”, que permitió reconstruir el hecho pese a la ausencia de evidencias directas como ADN.

Posiciones de las partes

La fiscal de juicio, María del Valle Viviani, había solicitado prisión perpetua para Vlaeminck, 15 años para Daiana Franco y seis años para Mario Franco. La defensa, en cambio, reclamó la absolución al considerar que solo existían indicios y que no se había acreditado prueba científica concluyente.

El tribunal, sin embargo, concluyó que los testimonios, pericias y hallazgos materiales permitían acreditar tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de los imputados.