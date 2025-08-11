Presentaron una nueva función en la app Alerta 911 para casos de violencia de género

En una jornada conjunta realizada en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires presentaron una importante actualización de la aplicación "Alerta 911". La nueva función está diseñada específicamente para agilizar la respuesta ante situaciones de violencia por razones de género.

Esta herramienta incorpora una categoría particular para estos casos, permitiendo a las personas usuarias enviar alertas geolocalizadas directamente a la central del 911 de la provincia. Esta nueva característica acelera la respuesta policial y optimiza la asistencia, permitiendo una actuación inmediata sin necesidad de una denuncia previa. El objetivo es fortalecer la prevención y protección en todo el territorio bonaerense.

El evento de presentación contó con la participación de diversas autoridades. La apertura estuvo a cargo de la Directora de la Región Segunda del Ministerio de las Mujeres y Diversidad,; el Secretario de Gobierno,, en representación del Intendente Cecilio Salazar; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de San Pedro,

El panel de apertura estuvo integrado por: Laura Malacarza (Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género), Valeria Monetta (Directora Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos), Romina Edith Cutura (Directora Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos) y María Laura Bacigalupo (Directora de Promoción de la Perspectiva de Género en las Prácticas Policiales).

Cómo funciona la aplicación Alerta 911

La aplicación móvil Alerta 911 es una herramienta pensada para acompañar a personas en situación de riesgo. Además de permitir el envío de alertas geolocalizadas, facilita la transmisión de archivos multimedia e interacciones directas con el personal de la Central de Atención Telefónica de Emergencias, disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

Una de las ventajas clave de esta función es que su instalación no requiere de una resolución judicial, y desde la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, se ofrecerá la orientación y guía necesarias para su uso.