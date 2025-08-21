Presentan proyectos para democratizar la elección de delegados

El concejal Martín Rivas, junto a los candidatos de la agrupación, presentó hoy dos iniciativas en el Concejo Deliberante para que los vecinos de las localidades del partido de San Pedro puedan elegir a sus delegados municipales.

La propuesta principal, un proyecto de ordenanza (Expediente 5573), plantea la creación de una "Consulta Popular No Vinculante y Voluntaria" para la elección de los delegados en las localidades de Santa Lucía, Pueblo Doyle, Gobernador Castro, Río Tala, La Tosquera y Vuelta de Obligado. Según Rivas, el objetivo es darle "legitimidad y transparencia" a la designación de estos representantes.

"El Delegado Municipal no puede ser alguien designado a dedo. Queremos que sean los vecinos quienes marquen el rumbo de sus localidades", afirmó el concejal. El proyecto detalla los requisitos, plazos y la conformación de una Junta Electoral Municipal para supervisar el proceso.

De manera complementaria, el concejal presentó un proyecto de comunicación (Expediente 5574) que insta al Departamento Ejecutivo a promover mecanismos de participación popular para la elección de delegados y deja constancia de la necesidad de que el tema sea debatido en el Concejo Deliberante.

Rosario Stremel, candidata a concejal, destacó que "democratizar la elección de Delegados significa dar voz real a las localidades", mientras que Bruno Sciarra, también candidato, aseguró que la propuesta es "una señal clara de que Acuerdo Ciudadano escucha a los barrios".

Ambos expedientes serán tratados en la próxima sesión del jueves 28. El proyecto de ordenanza será girado a la Comisión de Peticiones, Asuntos Legales y Técnicos, mientras que el proyecto de comunicación tendrá tratamiento sobre tablas.