Básquet: Náutico comienza su participación en el Torneo Pre-Federal 2025 (Video)

 El Club Náutico San Pedro presentó oficialmente su plantel de básquet que participará, por quinta temporada consecutiva, en el Torneo Pre-Federal 2025 de la Provincia de Buenos Aires. La conferencia de prensa, celebrada este viernes en el Salón Social de la institución, contó con la presencia de autoridades del club, de la Dirección de Deportes y del cuerpo técnico y jugadores. Mauricio Gugger, Comodoro de la institución, destacó el arduo trabajo de la Subcomisión de Básquet para lograr la participación en el torneo. Además, resaltó el esfuerzo de los jugadores, que se preparan “como profesionales” a pesar de ser una actividad amateur, y agradeció el apoyo de los sponsors. El evento también contó con la participación del presidente de la Subcomisión de Básquet, Andrés Lococo, quien brindó detalles sobre el formato del torneo y los precios de las entradas para los partidos de local. Objetivo: el ascenso a la Liga Federal El entrenador Samuel Panatteri aseguró que “la...

Piden información sobre el paradero de un joven de 21 años que se ausentó de su hogar


 La Justicia de San Pedro y la Policía local activaron un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Gerónimo Verón, un joven de 21 años que se ausentó de su hogar el pasado lunes y del que no se tiene noticias desde entonces.

La denuncia fue radicada en la noche de ayer por su madre, una mujer de 43 años, quien relató que su hijo se había ido de la ciudad con la intención de trabajar como vendedor ambulante en la localidad de Garín, junto a un amigo.


Datos de Gerónimo Verón:

El joven es de tez blanca, tiene el pelo corto de color castaño, ojos marrones, mide aproximadamente 1.70 metros y es de contextura delgada. Como señas particulares, posee tatuajes en ambos brazos.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué ropa vestía. Su madre indicó que el joven no posee DNI ni teléfono celular, por lo que no utiliza redes sociales. También mencionó que tiene problemas de consumo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno de San Pedro. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las autoridades policiales.