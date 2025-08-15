Piden información sobre el paradero de un joven de 21 años que se ausentó de su hogar

La Justicia de San Pedro y la Policía local activaron un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de, un joven de 21 años que se ausentó de su hogar el pasado lunes y del que no se tiene noticias desde entonces.

La denuncia fue radicada en la noche de ayer por su madre, una mujer de 43 años, quien relató que su hijo se había ido de la ciudad con la intención de trabajar como vendedor ambulante en la localidad de Garín, junto a un amigo.



Datos de Gerónimo Verón:

El joven es de tez blanca, tiene el pelo corto de color castaño, ojos marrones, mide aproximadamente 1.70 metros y es de contextura delgada. Como señas particulares, posee tatuajes en ambos brazos.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué ropa vestía. Su madre indicó que el joven no posee DNI ni teléfono celular, por lo que no utiliza redes sociales. También mencionó que tiene problemas de consumo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno de San Pedro. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las autoridades policiales.