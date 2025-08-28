Capacitación sobre nuevas herramientas del Banco Nación en el Centro de Comercio de San Pedro

  El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro organizó una charla informativa sobre las últimas herramientas financieras del Banco Nación, con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión a distintos sectores productivos de la ciudad. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Auditorio Héctor Padula, contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos, y concesionarias de automotores. La apertura estuvo a cargo de Daniel Churruarín, presidente del Centro de Comercio y miembro de la Cámara Inmobiliaria, quien resaltó la importancia de difundir estos programas en la comunidad.

Pedido de informes sobre las medidas en relación a caballos sueltos en la vía pública


El bloque de Acuerdo Ciudadano presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para que el gobierno local informe sobre las medidas que se están tomando ante la problemática de los caballos sueltos en la vía pública, un reclamo recurrente de los vecinos de San Pedro.

El proyecto, que ingresó por fuera del orden del día para su tratamiento urgente en la sesión ordinaria de este jueves, fue impulsado a raíz de las "innumerables denuncias de vecinos" por la presencia de animales en zonas de alto tránsito como la Ruta 1001 y la Avenida Lucio Mansilla, además de distintas áreas urbanas.

Según se detalla en la iniciativa, el problema no es solo de tránsito, ya que ha provocado accidentes graves y, además, muchos de estos animales presentan "un estado sanitario preocupante, con posibles enfermedades contagiosas que también ponen en riesgo la salud pública".

El documento solicita al Departamento Ejecutivo que precise qué medidas de control y prevención se aplican en cumplimiento de la Ordenanza 6499/2021, así como la cantidad de operativos e infracciones realizadas y los controles sanitarios implementados. Además, se pide la intervención del SENASA en cada caso para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el bienestar de los propios animales.

Desde el bloque de Acuerdo Ciudadano, manifestaron que el proyecto es una "demanda concreta de nuestros vecinos que requiere respuestas y acción inmediata" y reafirmaron su compromiso de "llevar al recinto la voz de quienes todos los días conviven con estos problemas".