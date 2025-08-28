Pedido de informes sobre las medidas en relación a caballos sueltos en la vía pública

- Obtener enlace
El bloque de Acuerdo Ciudadano presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para que el gobierno local informe sobre las medidas que se están tomando ante la problemática de los caballos sueltos en la vía pública, un reclamo recurrente de los vecinos de San Pedro.
Según se detalla en la iniciativa, el problema no es solo de tránsito, ya que ha provocado accidentes graves y, además, muchos de estos animales presentan "un estado sanitario preocupante, con posibles enfermedades contagiosas que también ponen en riesgo la salud pública".
El documento solicita al Departamento Ejecutivo que precise qué medidas de control y prevención se aplican en cumplimiento de la Ordenanza 6499/2021, así como la cantidad de operativos e infracciones realizadas y los controles sanitarios implementados. Además, se pide la intervención del SENASA en cada caso para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el bienestar de los propios animales.
Desde el bloque de Acuerdo Ciudadano, manifestaron que el proyecto es una "demanda concreta de nuestros vecinos que requiere respuestas y acción inmediata" y reafirmaron su compromiso de "llevar al recinto la voz de quienes todos los días conviven con estos problemas".
