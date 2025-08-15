El equipo de primera divisió de básquet del Club Náutico San Pedro comenzó su participación en el Torneo Pre-Federal 2025 con una derrota, al caer como visitante ante Belgrano de San Nicolás por 82 a 64. El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la zona norte B2, se disputó en el estadio Fortunato Bonelli.
Panamericanos Junior: Candela Vázquez medalla de oro en dobles y buscará el bronce en singles (Video)
La tenista sampedrina Candela Vázquez logró la medalla de oro en el dobles femenino de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción del Paraguay.
En dupla con su compatriota Sol Larraya derrotó en la final a las mexicanas Estrada-Angel, por un apretado 0-6/6-2 y 10-6, quedándose con la novena medalla dorada para la delegación argentina.
Poco después, y todavía con el impacto físico y anímico del dobles, Vázquez cayó en la semifinal del single ante la colombiana Mediorreal por 6-7 (3) y 1-6. Ahora, buscará la medalla de bronce y un lugar en el podio olímpico cuando enfrente este sábado a la chilena Rodero.
SOL LARRAYA Y CANDELA VAZQUEZ— Tommy (@tomistGG) August 16, 2025
DE ORO 🏅🏅
VAMOS ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/bduXG5qLNu
