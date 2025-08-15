Panamericanos Junior: Candela Vázquez medalla de oro en dobles y buscará el bronce en singles (Video)

La tenista sampedrina Candela Vázquez logró la medalla de oro en el dobles femenino de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción del Paraguay.

En dupla con su compatriota Sol Larraya derrotó en la final a las mexicanas Estrada-Angel, por un apretado 0-6/6-2 y 10-6, quedándose con la novena medalla dorada para la delegación argentina.

SOL LARRAYA Y CANDELA VAZQUEZ



DE ORO 🏅🏅



VAMOS ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/bduXG5qLNu — Tommy (@tomistGG) August 16, 2025







Poco después, y todavía con el impacto físico y anímico del dobles, Vázquez cayó en la semifinal del single ante la colombiana Mediorreal por 6-7 (3) y 1-6. Ahora, buscará la medalla de bronce y un lugar en el podio olímpico cuando enfrente este sábado a la chilena Rodero.