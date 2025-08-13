Panamericano Junior: Candela Vázquez entre las ocho mejores

Caso Naiara Durán: la fiscalía pidió prisión perpetua para Francisco Vlaeminck por femicidio y 20 años para Daiana Franco
La Dra. María del Valle Viviani solicitó hoy la pena de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck , acusado del femicidio de Naiara Durán, en el marco de la segunda jornada del juicio oral por el crimen que conmocionó a la comunidad local. Para los otros dos imputados, Daiana Franco y su padre Mario Franco , la fiscalía pidió 20 y 6 años de cárcel, respectivamente. El pedido de penas fue realizado por la parte acusadora en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, tras la culminación de los alegatos. La sentencia para los tres imputados se dará a conocer el próximo miércoles 20 de agosto a las 12 horas, a través de una audiencia virtual.