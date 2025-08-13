Caso Naiara Durán: la fiscalía pidió prisión perpetua para Francisco Vlaeminck por femicidio y 20 años para Daiana Franco

La Dra. María del Valle Viviani solicitó hoy la pena de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck , acusado del femicidio de Naiara Durán, en el marco de la segunda jornada del juicio oral por el crimen que conmocionó a la comunidad local. Para los otros dos imputados, Daiana Franco y su padre Mario Franco , la fiscalía pidió 20 y 6 años de cárcel, respectivamente. El pedido de penas fue realizado por la parte acusadora en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, tras la culminación de los alegatos. La sentencia para los tres imputados se dará a conocer el próximo miércoles 20 de agosto a las 12 horas, a través de una audiencia virtual.

Panamericano Junior: Candela Vázquez entre las ocho mejores


Candela Vázquez sigue adelante en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay. La tenista sampedrina, que en dos días cumple 17 años, derrotó a la mexicana Marianne Ángel por 6-3 y 6-3 y se metió en cuartos de final. 

La representante de nuestra ciudad había debutado con victoria frente a la boliviana Dayanara Velazco, también en dos sets. 

Ahora buscará quedar entre las cuatro mejores para ir en busca de una de las medallas. 