Panamericano Junior: Candela Vázquez entre las ocho mejores

Candela Vázquez sigue adelante en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay. La tenista sampedrina, que en dos días cumple 17 años, derrotó a la mexicana Marianne Ángel por 6-3 y 6-3 y se metió en cuartos de final.

La representante de nuestra ciudad había debutado con victoria frente a la boliviana Dayanara Velazco, también en dos sets.

Ahora buscará quedar entre las cuatro mejores para ir en busca de una de las medallas.



