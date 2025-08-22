Oscar De Isasi: "La clave no está en las redes, sino en hablar otra vez con la gente" (Video)

Oscar De Isasi, Secretario Gremial de ATE y representante de Unidad Popular en la lista de candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires, encabezó un acto esta tarde en la sede local del gremio de estatales.

Acompañado por el titular del sindicato en San Pedro, Gustavo Gauna, De Isasi sostuvo que "necesitamos en la provincia de Buenos Aires ganar el 7 de septiembre para poner un freno a la motosierra que quiere entrar en un distrito en el que le dijimos que no en el 2023". El dirigente planteó que el Presidente no tendría dudas, si gana en la Provincia, en definir una intervención federal "que significará el despido de miles de trabajadores del Estado, como ya quedaron en la calle 50 mil personas en todo el país, con el desfinanciamiento de la salud y la educación, algo que sucedió en la política nacional".

Ante la perspectiva de un alto ausentismo, De Isasi consideró que "tiene que ver con la desilusión del gobierno de Milei, porque en su momento lo votaron con la expectativa de vivir mejor y ahora un porcentaje importante no fue a votar en otras provincias, porque no cree en Milei pero tampoco hay alternativas importantes, así que la clave en la provincia de Buenos Aires no está en hacer las campañas por las redes, ni en WhatsApp, sino en buscar a la gente y explicarle cuales son las consecuencias de que gane la lista de Espert o las de la Libertad Avanza".

Finalmente, pidió "empezar a transitar la construcción de una alternativa política que tenga centralidad en el trabajo, la producción, la soberanía y que tenga como referente al actual Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof".