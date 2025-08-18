Operativo sanitario en Depietri: Colocaron más de 50 implantes subdérmicos ginecológicos

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud y en colaboración con la Región Sanitaria IV de la Provincia de Buenos Aires, llevó a cabo una nueva jornada de atención sanitaria en el Playón Deportivo Depietri.

Durante la actividad, una Unidad Sanitaria Móvil de Salud Sexual ofreció a los vecinos una amplia gama de servicios, incluyendo atención ginecológica, controles de rutina, vacunación y asesoramiento en salud sexual y reproductiva.

La jornada, que se enmarca en las acciones de abordaje territorial del municipio, tuvo un gran impacto en la comunidad. Se informó que se colocaron alrededor de, un método anticonceptivo de larga duración.

El objetivo de estas iniciativas es acercar los recursos y profesionales de la salud a los distintos barrios, para garantizar el acceso a servicios de salud sexual, preventiva y de cuidado integral a toda la población.