Operativo sanitario en Depietri: Colocaron más de 50 implantes subdérmicos ginecológicos

La tenista sampedrina Candela Vázquez fue recibida en el Estadio Municipal por autoridades de la Municipalidad de San Pedro, tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde obtuvo una medalla de oro y una de bronce. El encuentro, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, contó con la presencia del secretario del área, Mariano Arnal , y el director de Deportes, Valentín Bravo . Ambos compartieron un momento con la joven atleta para felicitarla por sus logros, que "llevan bien alto el nombre de San Pedro", según expresó la comuna en un comunicado. Destacada participación en Asunción Vázquez, de 17 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría de dobles femenino , junto a su compañera Sol Larraya. La dupla se impuso en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un ajustado partido que finalizó 0-6, 6-2 y 10-6. Además, la tenista sumó una medalla de bronce en el single femenino al vencer en el ...
La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud y en colaboración con la Región Sanitaria IV de la Provincia de Buenos Aires, llevó a cabo una nueva jornada de atención sanitaria en el Playón Deportivo Depietri.
Durante la actividad, una Unidad Sanitaria Móvil de Salud Sexual ofreció a los vecinos una amplia gama de servicios, incluyendo atención ginecológica, controles de rutina, vacunación y asesoramiento en salud sexual y reproductiva.
La jornada, que se enmarca en las acciones de abordaje territorial del municipio, tuvo un gran impacto en la comunidad. Se informó que se colocaron alrededor de 50 implantes subdérmicos, un método anticonceptivo de larga duración.
El objetivo de estas iniciativas es acercar los recursos y profesionales de la salud a los distintos barrios, para garantizar el acceso a servicios de salud sexual, preventiva y de cuidado integral a toda la población.
