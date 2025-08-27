Oficializarizaron los viáticos para las autoridades de mesa y delegados en las elecciones nacionales y provinciales

Eloficializó los montos que recibirán lasy otros roles clave en lasdel próximo domingo

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 347/2025, busca estimular la participación y mejorar el desarrollo de los comicios.





Montos de viáticos nacionales

Autoridades de mesa: Quienes cumplan con la función recibirán $40.000 . Si además participan de la capacitación previa, sumarán otros $40.000 , totalizando $80.000 .

Delegados en locales de votación: El viático para quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral será de $80.000 .

Delegados judiciales: Las personas que se encarguen de la remisión de reportes e incidencias para la Cámara Nacional Electoral percibirán $40.000 .

Delegados tecnológicos: Quienes cumplan funciones en los establecimientos con verificación biométrica de la identidad de los electores recibirán $120.000.

La resolución también establece que todos los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria, billeteras virtuales o de forma presencial en sedes del Correo Argentino.





Lo que pagará la provincia de Buenos Aires

Días atrás, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había anunciado los montos para las elecciones del 7 de septiembre. Mediante el decreto 1567/25, se fijó un viático de $40.000 para las autoridades de mesa. Se sumará un monto adicional de $40.000 para quienes participen en las capacitaciones dictadas por la Junta Electoral, alcanzando un total de $80.000.

Por su parte, los delegados designados en los locales de votación de la provincia percibirán un viático de $120.000.

El decreto provincial establece que los pagos se realizarán a través del Banco Provincia o Cuenta DNI, dentro de los 30 días posteriores a los comicios, previa remisión de los listados de quienes hayan cumplido con sus funciones.