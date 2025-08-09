Mujer de San Nicolás sufrió un accidente en la Ruta 191

Un grupo del personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás se desplegó en la tarde de ayer en la jurisdicción de Río Tala para llevar a cabo un "Operativo de saturación barrial". Según informaron fuentes policiales, el operativo tiene como objetivo principal la prevención de delitos y faltas en general, mediante patrullajes dinámicos y la instalación de puntos de control estáticos en distintos puntos de la localidad. La presencia de la UTOI busca reforzar la seguridad en la zona y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. El destacamento de Río Tala está a cargo de coordinar las acciones en el lugar.
El rodado era conducido por una mujer de 66 años, oriunda de la ciudad de San Nicolás. La conductora fue trasladada al hospital local por el servicio de emergencia SAME 107.
El tipo y carácter de las lesiones de la mujer aún no han sido determinados. En el hecho interviene la fiscalía local.
