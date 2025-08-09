Mujer de San Nicolás sufrió un accidente en la Ruta 191





El rodado era conducido por una mujer de 66 años, oriunda de la ciudad de San Nicolás. La conductora fue trasladada al hospital local por el servicio de emergencia SAME 107.

El tipo y carácter de las lesiones de la mujer aún no han sido determinados. En el hecho interviene la fiscalía local.

Un nuevo accidente se registró en Ruta 191, a la altura del kilómetro 9. En el lugar, se constató que un automóvil Ford Ecosport de color gris había colisionado contra un árbol. No se observó la intervención de otro vehículo.