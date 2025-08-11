Motos retenidas y conductores infraccionados por ruidos molestos y maniobras peligrosas

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) dio un paso fundamental hacia la concreción de la nueva Estación Transformadora "San Pedro Industrial" al celebrar una Asamblea General Extraordinaria. La reunión, realizada el 11 de agosto, contó con la participación de delegados de todos los distritos y tuvo como objetivo formalizar los trámites necesarios para el inicio de las obras. La asamblea, encabezada por el presidente de la Cooperativa, Iván Groppo, y miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza. Durante el encuentro, se detallaron los avances del proyecto, desde la adquisición del transformador y el terreno, hasta las gestiones realizadas con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la continuidad de los operativos de prevención y control en distintos puntos de la ciudad, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro retuvo dos motocicletas en infracción en la zona del boulevard.
El titular del área, Armando Caballero, informó que los conductores eran jóvenes que venían realizando maniobras peligrosas y provocando ruidos molestos.
En ambos casos, se trata de motociclistas que ya habían sido identificados en otras oportunidades provocando molestias a los vecinos.
Los vehículos fueron retenidos preventivamente y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.
