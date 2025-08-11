Motos retenidas y conductores infraccionados por ruidos molestos y maniobras peligrosas

En la continuidad de los operativos de prevención y control en distintos puntos de la ciudad, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro retuvo dos motocicletas en infracción en la zona del boulevard.

El titular del área, Armando Caballero, informó que los conductores eran jóvenes que venían realizando maniobras peligrosas y provocando ruidos molestos.

En ambos casos, se trata de motociclistas que ya habían sido identificados en otras oportunidades provocando molestias a los vecinos.

Los vehículos fueron retenidos preventivamente y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.



