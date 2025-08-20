Milonga "Tango en Zapatillas" a beneficio la agrupación proteccionista Voz Animal

Este domingo se realizará una nueva edición de la milonga, un encuentro cultural con entrada libre y gratuita que tendrá un fuerte componente solidario: lo recaudado será a beneficio de la agrupación proteccionista local

El evento, que se realizará a partir de las 18:00 horas en 25 de mayo 1250, contará con la presentación en vivo de la cantante Vanesa Mardesena, reconocida por su reciente participación en un popular programa de la televisión nacional. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de su talento en un ambiente cercano e íntimo.

Además del show musical, la jornada incluirá una clase de tango abierta y gratuita para todos los niveles, a cargo de la profesora Marcia Rougier, reforzando el espíritu inclusivo del encuentro.

Voz Animal, una organización independiente que se dedica a rescatar y asistir a animales sin hogar en la comunidad, será la beneficiaria de esta edición especial. Se invita a los participantes a colaborar con la causa a través de dos modalidades: donando alimento balanceado para perros y gatos, o realizando un aporte económico mediante un código QR que estará disponible en el lugar.



