Milagros Castro y Adnara Giménez comienzan su participación en el Mundial de Fútbol 7

Las futbolistas sampedrinas Milagros Castro, de Atlético Mitre, y Adnara Giménez, de Paraná FC, comienzan su participación en el Mundial de Fútbol 7 que se lleva a cabo en Curitiba, Brasil.

El equipo dirigido por Cesar González debutará este mediodía enfrentando a El Salvador en el Arena Jardinm Botánico. Mañana viernes, en el mismo escenario, las argentinas se medirán con su par de México, desde las 17:45, hora local.

En caso de clasificar, durante el fin de semana se disputarán las semifinales y final.

El evento está organizado por la Federación Internacional de Fútbol 7 (FIF7).



