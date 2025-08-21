Milagros Castro y Adnara Giménez comienzan su participación en el Mundial de Fútbol 7

Dos jóvenes de San Pedro se clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en la disciplina "Cocineros Bonaerenses" , tras destacarse en la etapa regional que se disputó en Pergamino. Los finalistas competirán en la gran final que se realizará en Mar del Plata. En la categoría Sub 18, la sampedrina Pía Anduaga se llevó el primer puesto en la especialidad "Postre", mientras que en la categoría Sub 15, Julia Pinto Sigismundi también logró el primer lugar en "Postre".
Las futbolistas sampedrinas Milagros Castro, de Atlético Mitre, y Adnara Giménez, de Paraná FC, comienzan su participación en el Mundial de Fútbol 7 que se lleva a cabo en Curitiba, Brasil.
El equipo dirigido por Cesar González debutará este mediodía enfrentando a El Salvador en el Arena Jardinm Botánico. Mañana viernes, en el mismo escenario, las argentinas se medirán con su par de México, desde las 17:45, hora local.
En caso de clasificar, durante el fin de semana se disputarán las semifinales y final.
El evento está organizado por la Federación Internacional de Fútbol 7 (FIF7).
