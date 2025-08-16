"Los Ponchos de Don José" en la Casa del Teatro de Santa Lucía

La localidad de Pueblo Doyle celebró este sábado el Día de las Infancias con una jornada repleta de actividades gratuitas para los más chicos y sus familias. El evento tuvo lugar en el espacio de Nuestra Señora de Luján e Islas Malvinas. Niños y niñas disfrutaron de una tarde de recreación que incluyó juegos inflables, música, y una deliciosa chocolatada. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de San Pedro a través de sus distintas áreas, busca ofrecer espacios de encuentro y diversión en toda la ciudad y las localidades del partido.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Como parte de las actividades en conmemoración de un nuevo aniversario del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, la Casa del Teatro de Santa Lucía presenta "Los Ponchos de Don José".
Este domingo, entre las 9:30 y las 17 horas, Eduardo Polimante exhibirá parte de su colección al tiempo que se desarrolla un relato histórico musical.
La entrada es libre y gratuita.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones