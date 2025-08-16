"Los Ponchos de Don José" en la Casa del Teatro de Santa Lucía

Como parte de las actividades en conmemoración de un nuevo aniversario del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, la Casa del Teatro de Santa Lucía presenta "Los Ponchos de Don José".

Este domingo, entre las 9:30 y las 17 horas, Eduardo Polimante exhibirá parte de su colección al tiempo que se desarrolla un relato histórico musical.

La entrada es libre y gratuita.







