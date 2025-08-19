Llega a San Pedro la obra "Hay que apagar el fuego" de Carlos Gorostiza

Laserá el escenario de la obra teatral "", de Carlos Gorostiza, una de las figuras más importantes de la dramaturgia argentina. La función, a cargo de Teatro Wojtyla, se presentará el próximo sábado 23 de agosto.

Dirigida por Leonardo Granucci, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Patricia Márquez, Gabriel Goller y Natale Mancini. La trama de la obra gira en torno a un triángulo amoroso, explorando las pasiones ocultas, los silencios y las verdades que, según la sinopsis, pueden "encender un incendio más peligroso que el real: el del corazón".

El espectáculo invita al público a reflexionar sobre los vínculos humanos, los deseos y los secretos que habitan en las relaciones.

La función se realizará en la sala de la biblioteca, ubicada en la calle 9 de Julio 125, y el valor de la entrada general es de 12.000 pesos. Para reservas, los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp de la biblioteca: 3329-379958.