Llega a San Pedro la obra "Hay que apagar el fuego" de Carlos Gorostiza

La Municipalidad de San Pedro presentó el programa piloto "Desde el Aula" , una iniciativa de educación ambiental que busca fomentar la gestión de residuos y la economía circular en las escuelas del distrito. La propuesta, que comenzará el 1 de septiembre, fue presentada en un encuentro con autoridades educativas y directivos de instituciones locales. El programa es una acción conjunta de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y diversas escuelas que ya trabajan en la temática. El objetivo es que los alumnos participen activamente en la separación de residuos instalando puntos de recupero en los establecimientos.
La Biblioteca Popular Rafael Obligado será el escenario de la obra teatral "Hay que apagar el fuego", de Carlos Gorostiza, una de las figuras más importantes de la dramaturgia argentina. La función, a cargo de Teatro Wojtyla, se presentará el próximo sábado 23 de agosto.
Dirigida por Leonardo Granucci, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Patricia Márquez, Gabriel Goller y Natale Mancini. La trama de la obra gira en torno a un triángulo amoroso, explorando las pasiones ocultas, los silencios y las verdades que, según la sinopsis, pueden "encender un incendio más peligroso que el real: el del corazón".
El espectáculo invita al público a reflexionar sobre los vínculos humanos, los deseos y los secretos que habitan en las relaciones.
La función se realizará en la sala de la biblioteca, ubicada en la calle 9 de Julio 125, y el valor de la entrada general es de 12.000 pesos. Para reservas, los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp de la biblioteca: 3329-379958.
