Listas oficializadas: los sampedrinos que son candidatos a Diputados Provinciales

Con la publicación de las listas oficializadas para las elecciones del 7 de Septiembre en la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, se confirmaron los nombres de los sampedrinos que se postulan como Diputados Provinciales por la Segunda Sección Electoral.

Ademar Marabert encabeza, como se esperaba, la nómina seccional de Política Obrera, que también tiene como candidatos a los sampedrinos Estefanía Costa, Rubén Cáceres y Marta Caffieri.

Por su parte, la titular de ANSES en San Pedro, Analía Corvino, aparece en el tercer lugar de la lista de La Libertad Avanza, y cuenta con serias chances de quedarse con una de las 11 bancas en disputa.

Quizás, la mayor sorpresa sea la aparición del ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada, en el tercer lugar de la Alianza Unión Liberal. Se trata de una derivación de Avanza Libertad de José Luis Espert, con incidencia de la UCD que conduce a nivel provincial Hugo Bontempo, y que tiene como candidata a concejal en San Pedro a Denise Tatiana Morales y como armador a Manuel Amado.



