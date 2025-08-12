La tenista Candela Vázquez avanzó a octavos de final en los Panamericanos Junior

La tenista Candela Vázquez alcanzó los octavos de final de los Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay.

La sampedrina derrotó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3 en un partido disputado en las canchas del Akiura Resort de Luque.

Ahora, buscará un lugar entre las ocho mejores del certamen cuando enfrente a la mexicana Marianne Angel.

Los Juegos Panamericanos Junior, que se extienden hasta el 23 de agosto, reúnen a las futuras estrellas del deporte de América, con la participación de jóvenes atletas de 41 países.

Los otros sampedrinos en competencia son Francisco Gómez (yachting, categoría ILCA 7) y Delfina Kuttel (ILCA 6). Ambos comenzarán a competir el viernes 15.







